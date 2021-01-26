استمتع باجازة الصيف والويك اند في بالم بيتش وامتلك شاليه فالسخنة

ستمتع بلمة العيلة في الاجازة في ارقي قري العين السخنة تملك شاليه بمساحة 90م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) - تتميز قرية لاسيرينا بالم بيتش ببحر هادئ وشاطئ خاص - قريه لاسيرينا بالم بيتش جميع خداماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القرية والمقدم143 الف وانظمة سداد متنوعة وبدون فوايد -متفوتش الفرصة والحق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.