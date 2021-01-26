استمتع باجازة الصيف والويك اند في بالم بيتش وامتلك شاليه فالسخنة

(للتقسيط)
|ستمتع بلمة العيلة في الاجازة في ارقي قري العين السخنة تملك شاليه بمساحة 90م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) - تتميز قرية لاسيرينا بالم بيتش ببحر هادئ وشاطئ خاص - قريه لاسيرينا بالم بيتش جميع خداماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القرية والمقدم143 الف وانظمة سداد متنوعة وبدون فوايد -متفوتش الفرصة والحق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081726
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