استمتع بأفضل نظام سداد وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع بأفضل نظام سداد مش هتلاقيه غير عندنا بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجوار حي السفارات مباشرة وشقتك جمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات غيرهم كتير والشقة 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062946
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