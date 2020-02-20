استمتع بأفضل فرصة استثمار وامتلك محلك التجاري في العاصمة

(للبيع)
|بأمتلاكك محل بالعاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بأفضل فرصة استثمار امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح وفي موقع ملئ بالسكان ومساحة المحل 55م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 واعرف اكتر عن محلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053847
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