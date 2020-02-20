استمتع بأفضل فرصة استثمار وامتلك محلك التجاري في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بأفضل فرصة استثمار وامتلك محلك التجاري في العاصمة - في القاهرة مصر

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بأمتلاكك محل بالعاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بأفضل فرصة استثمار امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح وفي موقع ملئ بالسكان ومساحة المحل 55م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 واعرف اكتر عن محلك بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 440,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053847
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دلوقتى استفيد بعرض الاستثمار وامتلك مكتبك فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 35 م قريب من اكبر كثا.
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19/2/2020
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18/2/2020
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الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية

(للبيع)

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الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية واحصل علي خصم 20% بمساحة.
العنوان:

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3,200,000 جنيه

18/2/2020
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للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع 140م بشارع رئيسي وحيوي جدا دور ثاني – مكون من 4مكاتب – اوفيس –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي - في القاهرة مصر

محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي محل 30م بعباس العقاد الرئيسي تشطيب هاي سوبر لوكس - - واجهة سيكوريت – حصة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: عايز محل متاجر وتستثمر فيه م - في القاهرة مصر

عايز محل متاجر وتستثمر فيه م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز محل متاجر وتستثمر فيه محل 35م بعمارات الشركة الكوتية للبيع عداد 3فاز – مدخلين – سوبر لوكس – عدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محل للاستثمارالمضمون فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للاستثمارالمضمون فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلك بالعاصمة الادارية لاستثمار مضمون وقريب من اكبر كثافة سكانية والحى الحكومى واكبر منطقة مطاعم ومن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

306,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة - في القاهرة مصر

محلك بداية استثمار جديدة في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن بداية لاستثمار ناجح ومربح ومحلك في مكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

328,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: فرصة لن تتكرر وبموقع حيوي - في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبموقع حيوي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبموقع حيوي محل 56م بامتداد عباس العقاد بعد طيبة مول تشطيب سوبر لوكس – عداد كهرباء – م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: محل 110م للبيع بالمنطقة الثامنة - في القاهرة مصر

محل 110م للبيع بالمنطقة الثامنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل 110م للبيع بالمنطقة الثامنة مياه – عداد كهرباء – حمام – واصلة مدخنة – مستويين – المطلوب 3مليون ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: من المالك مباشر مع شركة الاهلي - في القاهرة مصر

من المالك مباشر مع شركة الاهلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من المالك مباشر مع شركة الاهلي محل 25م بزهراء مدينة نصر متشطب – زجاج سيكوريت – مرحص تجاري من قبل الج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

17/2/2020
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