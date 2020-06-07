استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر

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صورة الاعلان: استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيلتك وامتلك شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومحلات تجارية وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 88,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/6/2020
رقم الإعلان: 2060364
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7/6/2020
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6/6/2020
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3/6/2020
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3/6/2020
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(للتقسيط)

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1/6/2020
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(للبيع)

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208,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك ع اجمل منظر جمالى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: صيف في راس سدر براحتك وامتلك شاليهك بحديقة - في جنوب سيناء مصر

صيف في راس سدر براحتك وامتلك شاليهك بحديقة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش احلي ايام حياتك وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بأقل سعر وعيش احلي ايام حياتك في مصيفك مع اولادك بالتقسيط المريح وبدون فوائد .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالبحر علي اجمل شاطئ رملي - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالبحر علي اجمل شاطئ رملي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي واستمتع بالبحر مع اولادك او مع اصحابك علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر وشاليهك 75.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وخدهم و روح علي راس سدر واستمتعوا بأحلي مصيف - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخدهم و روح علي راس سدر واستمتعوا بأحلي مصيف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر خد اولادك وروحوا استمتعوا بالمصيف وخليهم فرحانين وامتلك شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا - في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر هتستلم شاليهك فورا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 130م (2 غرفة نوم +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

15/5/2020
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عيش حياتك واستلم فورى فى راس سدر

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العنوان:

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15/5/2020
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امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى دور ارضى بحديقة فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

13/5/2020
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