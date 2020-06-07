استمتع بأحلي مصيف مع اولادك وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)
|شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيلتك وامتلك شاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومحلات تجارية وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|88,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060364
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