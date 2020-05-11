استمتع بأحلي قاعدة علي البحر وامتلك في السخنة

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صورة الاعلان: استمتع بأحلي قاعدة علي البحر وامتلك في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك وقضي اجازتك علي بحر السخنة وخلي ايامك احلي وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وبرج القاهرة يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 146,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059314
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صورة الاعلان: روح علي السخنة واستمتع لأخر لحظة في اجازتك - في السويس مصر

روح علي السخنة واستمتع لأخر لحظة في اجازتك

(للبيع)

- في السويس مصر

روح علي لاسيرينا السخنة واستمتع مع عيلتك لأخر لحظة في حياتك واستمتع بأجازتك واحلي ايام حياتك علي بحر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

117,000 جنيه

11/5/2020
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