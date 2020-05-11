استمتع بأحلي قاعدة علي البحر وامتلك في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك وقضي اجازتك علي بحر السخنة وخلي ايامك احلي وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وبرج القاهرة يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|146,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059314
117,000 جنيه