استمتع بأحلي صيف وتعالي امتلك في راس سدر

(للبيع)
|مصيفك هيبقي احلي بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي اجمل بحر في لاسيرينا باي والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وتراك للدراجات وخدمات تانية اكتر يلا متستناش كتير واتصل ع 01279848994 او تواصل ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065411
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