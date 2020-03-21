استمتع بأحلي استثمار وامتلك محل تجاري بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استمتع بأحلي استثمار بأمتلاكك محل تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالحي الحكومي ومترو الانفاق والبنك المركزي والبورصة المصرية وغيرهم كتير ومحلك 70م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|609,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057236
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