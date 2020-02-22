استمتع بأجمل فيو واسكن في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأجمل فيو علي اللاند سكيب واستثمر براحتك في اي وقت زي ماتحب وشقتك قريبة من النهر الاخضر وكمان جمب كل الخدمات نادي رياضي ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053693
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