استمتع بأجمل رمال فيروزية وامتلك في لاسيرينا السخنة

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|امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف علي أجمل بحر صافي واولادك هيستمتعوا بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتسهروا في المطاعم والكافيهات وهتطمن علي اولادك في الكيدز اريا وكمان هتلاقي مول تجاري ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واستمتع بأجمل رمال فيروزية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052399
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