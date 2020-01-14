استمتع بأجمل المعالم الحضارية وامتلك شاليهك بالفرش في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بأجمل المعالم الحضارية وامتلك شاليهك بالفرش في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمعالم الحضارية وسط الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وكمان في خدمات كتير جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومطاعم كافيهات والشاليه 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شاليهك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 289,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048988
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بغروب الشمس وامتلك شاليهك بلاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بغروب الشمس وامتلك شاليهك بلاسيرينا السخنة

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14/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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على بعد 60 دقيقة هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

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12/1/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بلمسة مصرية قديمة في لاسيرينا ميني ايجيبت - في السويس مصر

امتلك شاليهك بلمسة مصرية قديمة في لاسيرينا ميني ايجيبت

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

96,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك قريب من الاهرامات في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك قريب من الاهرامات في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في السخنة قريب من الاهرامات ؟؟ ازاي كدة ؟؟ ايوووة الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل ومع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 160 الف فقط وعيش الرفاهية - في السويس مصر

امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 160 الف فقط وعيش الرفاهية

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك فيقريتنا بقمدم 160 الف بس وبالتقسيط علي 8 سنين في اجدد واحلي القري اللي في السخنة شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة وعيش مصيفك في خصوصية - في السويس مصر

امتلك في السخنة وعيش مصيفك في خصوصية

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في السخنة هتستمتع بخصوصية كاملة وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وجمب كل ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

اجمل شاطئ رملى هتلاقيه عندنا وبس فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى فى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: هتعيش حلمك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

هتعيش حلمك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحلم وامتلك شاليه بروف 115م (2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) فى لاسيرينا بالم بيتش بم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالفرب من البحيرات الصناعية فى السخنة - في السويس مصر

شاليهك بالفرب من البحيرات الصناعية فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باحلى منظر على البحيرات الصناعية وامتلك شاليه 100 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس +حمام).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليهك وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش شاليهك تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +مطبخ امريكان +ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا - في السويس مصر

بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بتدور على شاليه يناسب امكانيتك وقريب من الخدمات تعالى وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

10/1/2020
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