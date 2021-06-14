استمتع انت و عيلتك باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)
|ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا باى قريب من حمامات السباحة وكافيهات و اكوا بارك شاليه 75 م ( 2 غرفة + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب62 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 عيش اجمل صيف مع عيلتك فى لاسيرينا باى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096998
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