استمتع انت و عيلتك باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى راس سدر

ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا باى قريب من حمامات السباحة وكافيهات و اكوا بارك شاليه 75 م ( 2 غرفة + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب62 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 عيش اجمل صيف مع عيلتك فى لاسيرينا باى راس سدر