استمتع انت واولادك باجمل المساحات الخضراء فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|بview ع اجمل المساحات الخضراء متلك شقتك فى العاصمة الجديدة بكمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة ومطار العاصمة ومسجد الفتاح العليم وكل خدماتك الترفيهية حمامات سباحة ومول تجارى وكافيهات ومطاعم ومستشفيات وعيادات طبية وخدمات غيرهم كتير شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام )باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط اجمل المساحت الخضراء وكل الخدمات فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|318,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061990
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