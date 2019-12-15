استلم وعيش في قريتنا في السخنة شاليهك استلام فوري

(للبيع)
|استلم وعيش علي اميز القري في السخنة خدمات شغالة في اجمل القري في منطقة طواحين الهوا واستمتع مع عيلتك باكبر كوا بارك في البحر وسنيما علي البحر وعيش اللمة مع اللي بتحبهم بمقدم 10% وبالتقسيط علي 9 سنوات للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046738
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