استلم وعيش في قريتنا في السخنة شاليهك استلام فوري

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تفاصيل الإعلان
استلم وعيش علي اميز القري في السخنة خدمات شغالة في اجمل القري في منطقة طواحين الهوا واستمتع مع عيلتك باكبر كوا بارك في البحر وسنيما علي البحر وعيش اللمة مع اللي بتحبهم بمقدم 10% وبالتقسيط علي 9 سنوات للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046738
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