استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين

(للبيع)
|في اجمل مناخ في السخنة في منطقة طواحين الهوا قريتنا اتصممت علي احلي فيو بحر واحلي خدمات شاطئية في السخنة استمتع بخدماتك علي بحر السخنة (CIUB HOUSES – جيم – سبا – مطاعم وكافيهات – كيدز ايريا – سنيمات شاطئية ) بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9 سنين للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048876
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