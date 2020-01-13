استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين

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تفاصيل الإعلان
في اجمل مناخ في السخنة في منطقة طواحين الهوا قريتنا اتصممت علي احلي فيو بحر واحلي خدمات شاطئية في السخنة استمتع بخدماتك علي بحر السخنة (CIUB HOUSES – جيم – سبا – مطاعم وكافيهات – كيدز ايريا – سنيمات شاطئية ) بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9 سنين للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048876
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القسم: 

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12/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

1,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

190,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك بمقدم 140 الف فقط وتستمتع بحياتك في قريتنا في السخنة باجمل واحلي التصميمات وباطول فتر.
القسم: 

140,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع - في العين السخنة مصر

شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شالية على البحر في العين السخنة 100 متر تاني بروف للبيع الاستلام في خلال 6 شهور من المالك نفسه – تشط.
القسم: 

100 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في السخنة استلام فوري ومتستناش قريتنا شغالة وكل الخدمات فيها مميزة (جيم – حمامات سباح.
القسم: 

190,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة - في العين السخنة مصر

بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في المرحلة الجديدة من المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في اجمل الق.
القسم: 

1,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: 190 الف مقدم فقط امتلك شاليهك في منطقة طواحين الهوا في السخنة - في العين السخنة مصر

190 الف مقدم فقط امتلك شاليهك في منطقة طواحين الهوا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة اشتري شاليهك وعيش صيف وشتا في احلي جو طول السنة تقدر تعيش في.
القسم: 

190,000 جنيه

29/12/2019
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