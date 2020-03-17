استلم وحدتك كاملة التجهيزات في اكتوبر وبالتقسيط علي 7سنين

(للبيع)
|من وحدتك في ابراج زيد في اكتوبر اللي بيقسمها شارع blue bar اكبر شارع كوميرشال في الشيخ زايد في احلي المطاعم والكافيهات و القاعدات علي استيل الشانزلزية الفرنسي بمساحات تبدا من 55م ل 500 م في ارقي كميونتي في الشيخ زايد بمقدم 10% وبالتقسيط علي 7 سنين وبدون فوايد الحق واحجز وحدتك واستفيد باول سعرللمشروع لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056280
4,017,000 جنيه
120,000 جنيه
120,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
940,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
239,000 جنيه
174,000 جنيه
90,000 جنيه
180,000 جنيه
90,000 جنيه
222,000 جنيه