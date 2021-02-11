استلم مفتاح شاليهك فى ايديك وتعالى استثمر فى بلو بلو العين السخنة

(للبيع)
|حقق حلمك النهاردة بامتلاك شاليه استلام فورى فى ارقى قرى السخنة قريب من حمامات سباحة واكوا بارك ومنطقة حفلات و كافيهات شاليه 132 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس و كمان استلام فورى ب321 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 48 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 حقق حلمك واستلم مفتاح شاليهك فى بلوبلو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|321,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083849
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