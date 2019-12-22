استلم فيلا دوبلكس فورى وقسط على 4 سنوات بسعر مغررررى ، 4000 ج/م امام مدينة الشيخ زايد ، حى البوليفارد مخطط زى الكمبوند تماما حيث يقع على مساحة 250 فدان ، كل الخدمات هتلاقيها ومخصص 50 فدان للخدمات ( نادى رياضى واجتماعى – مولات تجارية – مراكز طبية – مدارس متنوعة ) فيلتنا الدوبلكس معاه حديقة 140 متر ومساحة المبانى 287 متر بواقع 143.5 متر لكل دور بمقدم 35% فقط والباقى على 48 شهر بدون فوائد. 01022728011