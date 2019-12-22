استلم فيلا دوبلكس فورى وقسط على 4 سنوات بسعر مغررررى ،4000 ج/م

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استلم فيلا دوبلكس فورى وقسط على 4 سنوات بسعر مغررررى ،4000 ج/م - في 6 أكتوبر مصر

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استلم فيلا دوبلكس فورى وقسط على 4 سنوات بسعر مغررررى ، 4000 ج/م امام مدينة الشيخ زايد ، حى البوليفارد مخطط زى الكمبوند تماما حيث يقع على مساحة 250 فدان ، كل الخدمات هتلاقيها ومخصص 50 فدان للخدمات ( نادى رياضى واجتماعى – مولات تجارية – مراكز طبية – مدارس متنوعة ) فيلتنا الدوبلكس معاه حديقة 140 متر ومساحة المبانى 287 متر بواقع 143.5 متر لكل دور بمقدم 35% فقط والباقى على 48 شهر بدون فوائد. 01022728011
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ibrahim
التليفون: 01022728011

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التوسعات الشمالية- حى البوليفارد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049801
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