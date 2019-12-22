(للبيع)
|استلم فيلا دوبلكس فورى وقسط على 4 سنوات بسعر مغررررى ، 4000 ج/م امام مدينة الشيخ زايد ، حى البوليفارد مخطط زى الكمبوند تماما حيث يقع على مساحة 250 فدان ، كل الخدمات هتلاقيها ومخصص 50 فدان للخدمات ( نادى رياضى واجتماعى – مولات تجارية – مراكز طبية – مدارس متنوعة ) فيلتنا الدوبلكس معاه حديقة 140 متر ومساحة المبانى 287 متر بواقع 143.5 متر لكل دور بمقدم 35% فقط والباقى على 48 شهر بدون فوائد. 01022728011
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01022728011
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|العنوان:
|التوسعات الشمالية- حى البوليفارد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049801
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