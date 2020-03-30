استلم فوري والحق عرض التقسيط علي 7سنين لواحد ابريل وبمقدم 230

(للبيع)
|لو بتدور علي شقة استلام فوري في كمبوند شغال و مميز جدا في شارع التسعين الجنوبي بمقدم 230 الف فقط وبالتقسيط علي 7 سنين بدون فوايد العرض ساري لواحد ابريل في كمبوند شغال في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات وايتمتع بكل الخدمات اللي هتخليك مرتاح من اول ما تركن عربيتك لان الباركينج علي مساحة 27 فدان من مساحات واسعة من الاند سكيب ودا بيضمن ليك فيو مميز من شقتك احجز والحق عرض السداد علي 7سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
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