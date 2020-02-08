استلم فوري في التجمع الخامس

وحدتك استلام فوري في كمبوند في التجمع الخامس وحدتك مميزة شقة علي مساحة 176 م بجاردن خاصه بمساحة 250 م بفيو مميز علي اكبر بحيرة في الكمبوند وهتستمتع باحلي فيو من للمساحات الاند سكيب مع البحيره للتفاصيل كلمنا 01211411556