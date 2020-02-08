استلم فوري في التجمع الخامس

(للبيع)
|وحدتك استلام فوري في كمبوند في التجمع الخامس وحدتك مميزة شقة علي مساحة 176 م بجاردن خاصه بمساحة 250 م بفيو مميز علي اكبر بحيرة في الكمبوند وهتستمتع باحلي فيو من للمساحات الاند سكيب مع البحيره للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052052
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