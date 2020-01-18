استلم فوري فليتك في مدينتي وعيش في ارقي كمبوند سكني في مصر

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تفاصيل الإعلان
محتاج مساحة واسعة علشان تعيش مرتاح مع عيلتك في كمبوند راقي في مكان قريب سهل الوصول ليه فليتك في ارقي كمبوند في مصر مدينتي من شركة طلعت مصطفي مساحة 230 م ( بجاردن خاص 130 م ) وعلي طريق السويس قريب من اي مكان عايزه وطبعا سعر مميز !!!!! وكمان استلام فوري للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052449
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القسم: 

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1/12/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

30/11/2019
صورة الاعلان: خليك مميز وامتلك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك مميز وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية وخليك مميز وعيش بأختلاف وسط خدماتك من محلات تجارية ونادي رياضي وكيدز اريا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

28/11/2019
صورة الاعلان: فيلا هيكل خرسانى داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق مساحة الارض 66 - في القاهرة مصر

فيلا هيكل خرسانى داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق مساحة الارض 66

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا هيكل خرسانى داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق مساحة الارض 668 م معمول فيها هيكل خرسان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: فيلا للبيع في كافانا سراي القاهره الجديده بالتقسيط - في القاهرة مصر

فيلا للبيع في كافانا سراي القاهره الجديده بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا 174 متر في كمبوند Sarai - Cavana Spring ڤيلا تاون على اكبر منطقة بحيرات بخدمات فندقية مع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

461,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: امتلك فيلا بمقدم 440 الف فقط في القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك فيلا بمقدم 440 الف فقط في القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو عاوز تستقل وتعيش في ارقي مكان في القاهرة الجديدة بجوار مدينتي بالظبط في مدينة المستقبل وامام مدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبأقل مقدم وبدون فوائد وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها من مطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

26/11/2019
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