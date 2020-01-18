استلم فوري فليتك في مدينتي وعيش في ارقي كمبوند سكني في مصر

محتاج مساحة واسعة علشان تعيش مرتاح مع عيلتك في كمبوند راقي في مكان قريب سهل الوصول ليه فليتك في ارقي كمبوند في مصر مدينتي من شركة طلعت مصطفي مساحة 230 م ( بجاردن خاص 130 م ) وعلي طريق السويس قريب من اي مكان عايزه وطبعا سعر مميز !!!!! وكمان استلام فوري للتفاصيل 01211411556