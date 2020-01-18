استلم فوري فليتك في مدينتي وعيش في ارقي كمبوند سكني في مصر

(للبيع)
|محتاج مساحة واسعة علشان تعيش مرتاح مع عيلتك في كمبوند راقي في مكان قريب سهل الوصول ليه فليتك في ارقي كمبوند في مصر مدينتي من شركة طلعت مصطفي مساحة 230 م ( بجاردن خاص 130 م ) وعلي طريق السويس قريب من اي مكان عايزه وطبعا سعر مميز !!!!! وكمان استلام فوري للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052449
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