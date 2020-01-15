استلم فورى وقسط شاليهك فى راس سدر

(للبيع)
|استلم شاليهك فورا فى راس سدر وقسط براحتك وبدون اى فوائد واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة واجمل شاطئ رملى شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049200
161,000 جنيه
68,000 جنيه
51,000 جنيه
57,000 جنيه
64,000 جنيه
200,000 جنيه
160,000 جنيه
63,000 جنيه
51,000 جنيه
64,000 جنيه
57,000 جنيه
52,000 جنيه
63,000 جنيه
52,000 جنيه
57,000 جنيه