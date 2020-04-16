استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي10 سنوات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بادر بحجز وحدتك فى اول مشروع شقق فندقية بالعاصمة الادارية الجديدة ( Rivan ) ارقى حى سكنى بالعاصمة الادارية بدون مقدم و قسط على 8 سنوات - مقدم 5% و الباقى على 10 سنوات اقساط متساوية عائد ايجاري ل 3 سنوات من تاريخ التسليم تشطيب فندقى فاخر بالفرش خدمات فندقية للاستفسار تواصل معنا علي الررقم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mayar sherif
التليفون: 01276204797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند ريفان العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/4/2020
رقم الإعلان: 2058212
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