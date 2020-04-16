استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي10 سنوات

(للبيع)
|بادر بحجز وحدتك فى اول مشروع شقق فندقية بالعاصمة الادارية الجديدة ( Rivan ) ارقى حى سكنى بالعاصمة الادارية بدون مقدم و قسط على 8 سنوات - مقدم 5% و الباقى على 10 سنوات اقساط متساوية عائد ايجاري ل 3 سنوات من تاريخ التسليم تشطيب فندقى فاخر بالفرش خدمات فندقية للاستفسار تواصل معنا علي الررقم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كمبوند ريفان العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058212
134,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
19,500 جنيه
112,000 جنيه
1,600,000 جنيه