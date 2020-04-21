استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي 8 سنوات

(للبيع)
|بادر بحجز وحدتك فى اول مشروع شقق فندقية بالعاصمة الادارية الجديدة ( Rivan ) ارقى حى سكنى بالعاصمة الادارية بدون مقدم و قسط على 8 سنوات - مقدم 5% و الباقى على 10 سنوات اقساط متساوية عائد ايجاري ل 3 سنوات من تاريخ التسليم تشطيب فندقى فاخر بالفرش خدمات فندقية للاستفسار تواصل معنا علي الررقم 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند ريفان العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058288
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