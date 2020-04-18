استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي 8 سنوات

امتلك شقه تشطيب فندقي بالتكيفات في ريفان العاصمه الاداريه الجديده بضمان عائد ايجاري سعر المتر يبدا من 13 الف بدون مقدم وقسط حتى 8 سنوات بدون فوائد تواجد أفراد الأمن والحراسة بكثافة داخل الكمبوند. اعلي الخدمات الفندقيه ( جاكوزي- صبا- حمامات سباحه - خدمات بنكيه -جيم ) بمساحه 230 م (3 غرف نوم - 2 حمام - ريسبشن - مطبخ - تراس) للتواصل والاستفسار اتصل علي 01276204797