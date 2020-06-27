استلم شقتك فورا بمدينة العبور2020

(للبيع)
|استلم شقتك فورا بمدينه العبور بمقدم بسيط وقسط الباقي بدون دفعات سنويه امتلك بارقى احياء مدينه العبور بالقرب من كارفور العبور مشروع متكامل الخدمات و جميع الوحدات جاهزه علي المعاينه 152 م 3 غرف +2حمام +مطبخ+ريسبشن للاستعلام 01148540000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Benaa Company
|التليفون:
|01148540000
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061630
5,000 جنيه
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