استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)
|فرصة امتلك شاليه بمقدم25 % وقسط علي 4 سنوات في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنة تشطيب سوبر لوكس بالفرش كامله الخدمات بمساحة 40 م غرفه - مطبخ - ريسبشن - حمام شاطئ رملي - حمام سباحه لامغطي للسيدات - حمام سباحه علي الشاطئ مستشفي - جيم - سبا - مطاعم - كافيهات للاستفسار اتصل علي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|قرية لاسيرينا نيني ايجبت العين السخنه- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058249
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