استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

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تفاصيل الإعلان
فرصة امتلك شاليه بمقدم25 % وقسط علي 4 سنوات في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنة تشطيب سوبر لوكس بالفرش كامله الخدمات بمساحة 40 م غرفه - مطبخ - ريسبشن - حمام شاطئ رملي - حمام سباحه لامغطي للسيدات - حمام سباحه علي الشاطئ مستشفي - جيم - سبا - مطاعم - كافيهات للاستفسار اتصل علي 01276204797
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mayar sherif
التليفون: 01276204797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: قرية لاسيرينا نيني ايجبت العين السخنه- العين السخنه
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/4/2020
رقم الإعلان: 2058249
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استلم فورا ستوديو في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات

(للبيع)

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شاليهك بالفرش تشطيب سوبر لوكس في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنة امام الاكوا بارك بعد بواب.
العنوان:

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700,000 جنيه

20/4/2020
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18/4/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات - في السويس مصر

استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)

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شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 150 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباح.
العنوان:

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18/4/2020
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165,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: استمتع باحلى صيف وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

155,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات - في السويس مصر

عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات

(للبيع)

- في السويس مصر

هتحب الهدوء عندنا فى السخنة وهتمتلك شاليهك 120 م بحديقة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تش.
العنوان:

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القسم: 

190,000 جنيه

15/4/2020
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صورة الاعلان: شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

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- في السويس مصر

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة بروف مميز 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك علي نهر النيل في اجمل قرية بالسخنة وحواليك المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير - في السويس مصر

من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة من غير تفكير وفرح اولادك وصيف براحتك وقضي الويك اند طول ايام السنة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة قريب من الكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

باقل مقدم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باحلى الاوقات مع عيلتك قريب من اجمل بحر وكافيهات وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة - في السويس مصر

باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بالتقسيط المريح وبدون فوائد امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر - في السويس مصر

قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

خد القرار الصح واستلم شاليهك فورا بحديقة فى راس سدر 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شوف البحر من شاليهك وامتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف والفيو الرائع مع اولادك وكمان شوف نماذ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

109,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بتضايق من حر الصيف وزبتبقي عايز تروح اي مكان تقضي فيه الويك اند يقي امتلك في لاسيرينا السخنة وكمان ه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

12/4/2020
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