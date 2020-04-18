استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)
|شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 150 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباحة أمام جميع الشاليهات الشاليه40 متر استلام تشطيب سوبر لوكس بالفرررررش غرفه وريسبشن وحمام ومطبخ استلام فوري الشاليه تشطيب سوبر لوكس تسمي المرحلة بالمينى إيجبت لانها تحتوي على المعالم الخاصة بجمهورية مصر العربية مثل الاهرامات ومطعم على هيئة برج القاهرة ومجري مائي مثل نهر النيل منتجع لاسيرينا ميني ايجبت أرقى منتجعات العين السخنة خدمات القرية حمامات سباحة وبحيرات صناعية حمام سباحة خاص بالسيدات مطاعم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|قرية لاسيرينا نيني ايجبت العين السخنه- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058137
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