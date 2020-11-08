استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي

هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساحة 115(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن )من روزا باقل مقدم واطول فترة وسداد روزابتوفرلك جميع الخدمات عشان تقدرتستمع باجازاتك (سبا-جاكوزي) وحاجات كتير مستنياك كلمنا دلقتي علي 01013937774