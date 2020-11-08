استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي

(للتقسيط)
|هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساحة 115(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن )من روزا باقل مقدم واطول فترة وسداد روزابتوفرلك جميع الخدمات عشان تقدرتستمع باجازاتك (سبا-جاكوزي) وحاجات كتير مستنياك كلمنا دلقتي علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|موسي كوست- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071679
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