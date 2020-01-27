استلم شاليه فورا قريب من منطقة الملاعب فى راس سدر

(للتقسيط)
|قريب من منطقة الملاعب امتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) واستمتع باجمل اكوا بارك وخدمات فندقية ع اعلى مستوى كل ده عندنا فى راس سدر استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050709
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