استلم شاليهك فى السخنة بأفضل رؤيه للبحر

(للبيع)
|امتلك شاليهك برؤية بحر ممتازة ، بقرية بلو بلو ، بموقع متميز على البحر . لانه من شاليهك هتشوف دايما البلو اريا لانها موجودة فى قريتنا بنسية 80% (بحر – حمامات سباحة – لاجونز – اكوابارك) مش هتحتاج انك تخرج برا القرية لانك قريتنا وفرتلك كل اللى ممكن تحتاجه من مولات وخدمات تانبة كتير يعنى هتسمتع بخدمات قريتنا من مطاعم وكافيهات – جيم على البحر – اول سينما شاطئية – منطقة الحفلات على البحر . هتمتلك شاليهك علي البحر بمقدم 150 الف وتقسيط حتي 9 سنين بدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053935
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