استلم شاليهك فى السخنة بأفضل رؤيه للبحر

امتلك شاليهك برؤية بحر ممتازة ، بقرية بلو بلو ، بموقع متميز على البحر . لانه من شاليهك هتشوف دايما البلو اريا لانها موجودة فى قريتنا بنسية 80% (بحر – حمامات سباحة – لاجونز – اكوابارك) مش هتحتاج انك تخرج برا القرية لانك قريتنا وفرتلك كل اللى ممكن تحتاجه من مولات وخدمات تانبة كتير يعنى هتسمتع بخدمات قريتنا من مطاعم وكافيهات – جيم على البحر – اول سينما شاطئية – منطقة الحفلات على البحر . هتمتلك شاليهك علي البحر بمقدم 150 الف وتقسيط حتي 9 سنين بدون فوائد