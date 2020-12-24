استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

(للتقسيط)
|لو بتدور علي شاليه يبقي الاعلان ده علشانك امتلك شاليه من بالم بيتش بمقدم152الف بس.-مساحة90م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+حديقة) - تتميز قرية لاسيرينا بالم بيتش ببحر هادئ وشاطئ خاص - قريه لاسيرينا بالم بيتش بتفورلك جميع خداماتك يعني مش هتحتاج تخر بره القرية -متفوتش الفرصة والحق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077406
68,000 جنيه
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