استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شالية بحديقة بمساحة 115م وباقل مقدم 115000م تشطيب سوبر لوكس ( 3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن) وتمتع بجميع الخدمات داخل القرية حمام سباحة مغطي للسيدات وخدامات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01013937774 او راسلنا علي واتساو اعرف باقي التفاصيل و التسهيلات الممكنة مستنى ايه