استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

(للبيع)
|اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شالية بحديقة بمساحة 115م وباقل مقدم 115000م تشطيب سوبر لوكس ( 3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن) وتمتع بجميع الخدمات داخل القرية حمام سباحة مغطي للسيدات وخدامات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01013937774 او راسلنا علي واتساو اعرف باقي التفاصيل و التسهيلات الممكنة مستنى ايه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071680
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