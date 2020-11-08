استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم

شاليهك بروف واسع للحفلات في راس سدر بمساحة115م (3غرفة +2 حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)وتشطيب سوبر لوكس بمقدم335.000 بس واطول فترة سداد وتمتع بجميع الخدمات داخل القرية فندق ومول وخدامات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01013937774 و اعرف باقي التفاصيل او راسلنا علي واتساب