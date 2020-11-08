استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو

(للتقسيط)
|هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بحديقة كبيرة بمساحة 115(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن )من روزا باقل مقدم واطول فترة وسداد روزابتوفرلك جميع الخدمات عشان تقدرتستمع باجازاتك (سبا جاكوزي) وحاجات كتير مستنياك كلمنا دلقتي علي 01013937774و اعرف باقي التفاصيل ووالتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|335,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071683
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