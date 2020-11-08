استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو - في السويس مصر

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هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بحديقة كبيرة بمساحة 115(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن )من روزا باقل مقدم واطول فترة وسداد روزابتوفرلك جميع الخدمات عشان تقدرتستمع باجازاتك (سبا جاكوزي) وحاجات كتير مستنياك كلمنا دلقتي علي 01013937774و اعرف باقي التفاصيل ووالتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 335,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071683
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم - في السويس مصر

استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بروف واسع للحفلات في راس سدر بمساحة115م (3غرفة +2 حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)وتشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي - في السويس مصر

استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شالية بحديقة بمساحة 115م وباقل مقدم 115000م تشطيب سوبر ل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شالية بتراس بمساحة 115م( 3غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جردن كبير) من روزا يزورت في راس س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو - في السويس مصر

استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو

(للبيع)

- في السويس مصر

بنوفرلك شاليهك بمساحة 115م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبر)علي اجمل بحر باقل مقدم واطو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فوري وبدون مقدم في العين السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع استلام فوري وبدون مقدم في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وشاليهك 125 اول ( 3 غرف منهم غرفة ماستر +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكي + تراس) وقريبة من القاهرة كمان.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في العين السخنة واستمتع باجازتك مع اسرتك - في السويس مصر

امتلك شاليه في العين السخنة واستمتع باجازتك مع اسرتك

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك 125 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + تراس+ حديقة ) وبمقدم 529 الف ف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

529,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: "امتلك شاليهك الان واستلم فورا وخلي مصيفك احلى في العين السخنة " - في السويس مصر

"امتلك شاليهك الان واستلم فورا وخلي مصيفك احلى في العين السخنة "

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك الان واستلم فورا وخلي مصيفك احلى في العين السخنة وشاليهك 125 اول ( 3 غرف منهم غرفة ماس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

307,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: فرصة لا تعوض استلم شاليهك فورا وبدون مقدم في العين السخنة - في السويس مصر

فرصة لا تعوض استلم شاليهك فورا وبدون مقدم في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك 115 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + تراس+ حديقة بدون مقدم والباقي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: قضي وقتك مع اصحابك وامتلك شاليه فورا ف العين السخنة - في السويس مصر

قضي وقتك مع اصحابك وامتلك شاليه فورا ف العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وبمقدم397 الف فقط والباقي بالتقسيط المريح وشاليهك 125 ارضي ( 3 غرف منهم غرفة ماستر +2 حمام +ريسبشن .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

397,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا في العين السخنة ومتستناش كتير - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا في العين السخنة ومتستناش كتير

(للبيع)

- في السويس مصر

"شاليهك 120 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + لوبي + تراس+ حديقة ) وبم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

380,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: ماتضيعش اجازتك في التفكير وتعال امتلك شاليهك في العين السخنة - في السويس مصر

ماتضيعش اجازتك في التفكير وتعال امتلك شاليهك في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

"شاليهك 115 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + لوبي + تراس+ حديقة ) وبم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

285,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: شاليهك فى قلب مدينة الجلالة الجديدة باقل مقدم واطول فترة سداد - في السويس مصر

شاليهك فى قلب مدينة الجلالة الجديدة باقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)

- في السويس مصر

التقسيط معانا اسهل يالا امتلك شاليهك فى قلب مدينة الجلالة فى العين السخنة برؤية واضحة للبحر ، بمساح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

1,560,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع باسعار ممتازة في العين السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع باسعار ممتازة في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

"وشاليهك 120 اول ( 3 غرف منهم غرفة ماستر +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكي +لوبي+تراس) بمقدم380 الف .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

380,000 جنيه

18/10/2020
صورة الاعلان: لا تفوت فرصة امتلاك شاليه فورا في العين السخنة - في السويس مصر

لا تفوت فرصة امتلاك شاليه فورا في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

"شاليهك 115 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + لوبي + تراس+ حديقة ) وبم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

285,000 جنيه

18/10/2020
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