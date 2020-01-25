استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش

(للبيع)
|استمتع بكل خدماتك المتكاملة وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام )قريب من مطاعم وحمامات السباحة باقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050423
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