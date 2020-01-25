استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

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استمتع بكل خدماتك المتكاملة وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام )قريب من مطاعم وحمامات السباحة باقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050423
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استثمار وامان ومصيف طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمار وامان ومصيف طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتستثمر في امان وهتصيف طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر والاستمتاع بكل ماهو روعة وهتروح في اي وقت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك لحظة بلحظة مع اصحابك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك لحظة بلحظة مع اصحابك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة واستمتع بكل لحظة حلوة تعدي عليك وامتلك شاليه في راس سدر وقضي كل ويك اند ف شاليهك مع اصحاب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من البحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك ارضي بجنينة في راس سدر واولادك هيلعبوا براحتهم وبخصوصية وهتقدر تعمل كل اللي انت عاوزه م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتستثمر براحتك طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي وهتستمتع بأحلي جو معتدل طول اي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: غير الروتين وصيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير الروتين وصيف في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

غير روتين حياتك وامتلك شاليهك في راس سدر وصيف او شتي براحتك في اي وقت في السنة و ده لأن الجو معتدل ط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

22/1/2020
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صورة الاعلان: رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر جمب كل الخدمات و رتب حياتك علي مزاجك واعمل فيه كل اللي انت عاوزه و روح في اي و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شوف البحر فى الشتا وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل منظر طبيعى فى الشتا شاليهك متشط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك دلوقتي في لاسيرينا باي واهرب من حر الصيف وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت طول ايام السنة وجمب كل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي عشان مش هتلاقي احسن من بحر راس سدر بشاطئ رملي في كل الخدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي واستثمر طول السنة براحتك وكمان ممكن تروح في اي وقت في السن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك بحديقة رائعة 80م عشان تطمن ع ولادك ويلعبوا قدام عينيك شاليهك 120م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: كل يوم مفاجاة مستنياك عندنا فى جولدن بيتش استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

كل يوم مفاجاة مستنياك عندنا فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش كل يوم مفاجاة جديدة فى راس سدر وامتلك شاليهك 125م (3 غرف نوم +2 حمام +مطبخ امريكى +ريسبشن ) بالق.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك براس سدر واسهر براحتك للصبح علي احلي بحر وعلي احلي شاطئ رملي واحضر احلي الحفلات علي الب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر 130 م (3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس ) تشطيب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/1/2020
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