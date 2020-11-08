استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة

امتلك شالية بتراس بمساحة 115م( 3غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جردن كبير) من روزا يزورت في راس سدر واستمتع باجازتك (beach activity-private pools and aqua park) وخدمات تانية مستنياك كلمنا دلوقتي علي 01013937774 و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب