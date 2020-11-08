استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة

(للبيع)
|امتلك شالية بتراس بمساحة 115م( 3غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جردن كبير) من روزا يزورت في راس سدر واستمتع باجازتك (beach activity-private pools and aqua park) وخدمات تانية مستنياك كلمنا دلوقتي علي 01013937774 و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|موسي كوس- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071681
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