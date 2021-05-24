استلم شاليهك فورا بالفرش فى ريفيرا راس سدر

(للبيع)
|قضى اجازة الصيف فى شاليهك دلوقتى فى ريفيرا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش حصر حمامات سباحة و اكوا بارك و مطاعم و مساحات خضراء شاليهك مفروش 105 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + حمام +مطبخ امريكان ) تشطيب سوبر لوكس ب153 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى ريفيرا راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ريفيرا راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094859
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