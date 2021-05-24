استلم شاليهك فورا بالفرش فى ريفيرا راس سدر

قضى اجازة الصيف فى شاليهك دلوقتى فى ريفيرا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش حصر حمامات سباحة و اكوا بارك و مطاعم و مساحات خضراء شاليهك مفروش 105 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + حمام +مطبخ امريكان ) تشطيب سوبر لوكس ب153 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فورا فى ريفيرا راس سدر