استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)
|استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) بمقدم489 الف وقسط علي 6سنوات وبالقرب من جميع من خداماتك يعني هتقدر تستمع باجمل وقت جوه القريه يلا مستني ايه امتلك شاليهك و كلمنا دلوقتي ومتضعيش الفرصة ع01013937774 فون او واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|489,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078992
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(للتقسيط)- في السويس مصر
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