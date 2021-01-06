استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) بمقدم489 الف وقسط علي 6سنوات وبالقرب من جميع من خداماتك يعني هتقدر تستمع باجمل وقت جوه القريه يلا مستني ايه امتلك شاليهك و كلمنا دلوقتي ومتضعيش الفرصة ع01013937774 فون او واتس