استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو

بنوفرلك شاليهك بمساحة 115م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبر)علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة سداد ممكنة بدون فوايد تقدر تستلم شاليهك فورى بحديقة لاولاد وحواليك كل الخدمات (جيم-سبا-جاكوزي) وكمان هتقدر تستمع بوقتك بنوفرلك انشطة وحفلات في اجمل وارقي الاماكن ليك ولاولادك كلمنا دلوقتي علي 01013937774و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب