استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو

(للبيع)
|بنوفرلك شاليهك بمساحة 115م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبر)علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة سداد ممكنة بدون فوايد تقدر تستلم شاليهك فورى بحديقة لاولاد وحواليك كل الخدمات (جيم-سبا-جاكوزي) وكمان هتقدر تستمع بوقتك بنوفرلك انشطة وحفلات في اجمل وارقي الاماكن ليك ولاولادك كلمنا دلوقتي علي 01013937774و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|315,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071682
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