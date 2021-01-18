استلم شاليهك علي شاطئ رملي بمقدم رمزي في السخنة

(للتقسيط)
|اشتري شاليهك في بالم بيتش وخلي الفرش علينا وصيف في اي وقت انت واللي بتحبهم - شاليه بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) كل ده بمقدم89الف بس وقسط الباقي على 6سنوات واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير كل ده وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080458
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