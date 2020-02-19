(للبيع)
|استلم شاليهك علي بحر السخنة واستمتع باحلي فيو من شاليهك بمقدم 850 الف وبالتقسيط علي 4 سنين متشطب بالمطابخ والتكيفات مساحة 102 م ( 2 غرفة + حمام + ريسيبشن + تراس ) للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053477
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