استلم شاليهك صف اول على بحر السخنة

هتستمتع بوقت الراحة فى اجازتك فى شاليهك ، لان شاليهك صف اول على البحر . هتصحى على جمال الطبيعة والهوا النقى وانت مستمتع بفيو البحر شاليهك مكون من 3 غرفة + 2 حمام + مطبخ بمقدم 150 الف وتقسيط علي 9 سنين وحواليك كل الخدمات من مطاعم وكافيهات والعاب مائية