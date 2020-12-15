استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

(للتقسيط)
|وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة بمساحة 67 م كون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا -صالةجيم -نادي صحي لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|67,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076279
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