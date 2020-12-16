استلم شاليهك بحديقة علي شاطئ رملي ناعم وسط شبه جزيرة براس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بروف براس سدر بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة بمساحة 84 م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) استمتع باجمل المناظر الطبيعيه والرحلات السياحية العلاجية و خدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال أمن وحراسه 24 ساعه لحراسه أمن القريه -صالةجيم -نادي صحي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076396
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