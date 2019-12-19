استلم دلوقتى شقتك فى كنز كمبوند بالتقسيط على 10 سنوات

(للبيع)
|امتلك شقتك استلام فورى فى كنز كمبوند أحد مشاريع فيرست جروب للتطوير العقارى مساحة المشروع 30 فدان الموقع : بحدائق السادس من أكتوبر واجهات مودرن جراج أسفل العمارات أسانسيرات مول تجارى على 12000 متر لاند سكيب حمامات سباحة 3 مراحل مبينة بالفعل عرض لفترة محدودة أقساط على 10 سنين بدون فوايد للاستعلام عن تفاصيل اكتر عن كمبوند كنز اتصل حالا على : 01005886696 او ابعت على الواتساب وهيتم التواصل بكل التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eman
|التليفون:
|01005886696
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,470,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045717
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