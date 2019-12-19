استلم دلوقتى شقتك فى كنز كمبوند بالتقسيط على 10 سنوات

امتلك شقتك استلام فورى فى كنز كمبوند أحد مشاريع فيرست جروب للتطوير العقارى مساحة المشروع 30 فدان الموقع : بحدائق السادس من أكتوبر واجهات مودرن جراج أسفل العمارات أسانسيرات مول تجارى على 12000 متر لاند سكيب حمامات سباحة 3 مراحل مبينة بالفعل عرض لفترة محدودة أقساط على 10 سنين بدون فوايد للاستعلام عن تفاصيل اكتر عن كمبوند كنز اتصل حالا على : 01005886696 او ابعت على الواتساب وهيتم التواصل بكل التفاصيل