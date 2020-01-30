استلم دلوقتى شاليهك وقسط بعدين فى راس سدر

(للبيع)
|استلم شاليهك دلوقتى فى راس سدر 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل خدماتك الترفيهية اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وهايبر ماركت وخدمات فندقية ع اعلى مستوى كل ده استلام فورى وبالتقسيط الميح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك الان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051055
56,000 جنيه
188,000 جنيه
70,000 جنيه
68,000 جنيه
53,000 جنيه
70,000 جنيه
167,000 جنيه
62,000 جنيه
68,000 جنيه
183,000 جنيه
212,000 جنيه
62,000 جنيه
51,000 جنيه
183,000 جنيه
68,000 جنيه