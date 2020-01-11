استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة

هتمتلك شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 9 سنين واستمتع بحياتك علي اجمل قري السخنةة في منطقة طواحين الهوا واستمتع بجمال المكان الخدمات الفندقية المميزة من شاليهك للتفاصيل كلمنا 01211411556