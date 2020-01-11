استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 9 سنين واستمتع بحياتك علي اجمل قري السخنةة في منطقة طواحين الهوا واستمتع بجمال المكان الخدمات الفندقية المميزة من شاليهك للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048547
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