استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر

(للبيع)
|دلوقتى فى راس سدر هتستلم شاليهك فورى وتستمتع بافضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة شاليهك تشطيب سوبر لوكس 130م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر مع افضل الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053781
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