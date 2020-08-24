استلام شقتك بأرقي مناطق مدينة الشروق

(للبيع)
|المنطقة الثامنة 🎉شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 👈كمبوند حسن علام 🎉عرررض لفترة محدودة بـ 900,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01006636646
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الاول فيلات- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065620
125,000 جنيه
134,000 جنيه
160,000 جنيه
اتصل
665,000 جنيه
1,090,000 جنيه
اتصل
157,000 جنيه
194,000 جنيه
207,000 جنيه
166,000 جنيه
164,000 جنيه
4,800 جنيه
2,300,000 جنيه
159,000 جنيه