استقدام معلمين مشاوي من المغرب

(طلب عمل)
|شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين مشاوي من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة الممتازة و الكفاءة العالية و حسن الخلق - تركيب السيخ و القص - خبرة في الفخم و الغاز - دراية شاملة باللحوم البيضاء و الحمراء هم على اتم استعداد للعمل لديكم التواصل معنا على الهاتف : 00212664082617 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|+212608012819
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القنيطره- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097936
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
14,000 ريال
اتصل
اتصل